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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

 


وظهرت أنابيلا هلال، بفستان قصير ناعم وجذاب باللون الرمادي والبينك وبأكمام طويلة تنتهي بالريش، وينتهي الفشتان من الأسفل بالريش ايضا، وأختارت حذاء ناعم شفاف.

 

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وقد اختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها بتسريحة ويفي إنسابية وناعمة.

 

واكملت انابيلا هلال إطلالتها بالإعتماد على الالوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الاسود، والماسكرا، والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.


واختارت انابيلا اكسسورات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بارتداء خاتم ناعم ومتميز باللون الفضي.

 

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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