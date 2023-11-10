122 يوما على شهر الصيام.. موعد غرة رمضان 2024

رمضان

يترقب المسلمون موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية.

موعد شهر رمضان 1445

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر رمضان فلكيا، ويشير الحساب الفلكي الي أن هلال شهر رمضان 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و 02 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، 10 مارس 2024، هو يوم الرؤية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن هلال شهر رمضان يبقي في السماء لمدة 12 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 هو المتمم لشهـر شعبان 1445هـ، أما غرة رمضان 1445هـ فلكياً فستكون الإثنين 11 مارس 2024.

وأكد الدكتور القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكياً، ولكن من يعلن الموعد النهائي لبداية ونهاية الشهور العربية هي دار الإفتاء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال كل شهر، بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد من المواقع الرسمية المحددة لذلك.

الأشهر الهجرية

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة

وشهر رمضان ، هو الشّهر التاسع

من اين جاء التقويم الهجرية

جدير بالذكر أن التقويم الهجري القمري هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدمه المسلمون في التأريخ، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622 م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري لكنه مركز أساسا على الميقات القمري الذي أمر الله في القرآن باتباعه تبعاً للآية 36 من سورة التوبة ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝٣٦﴾ [التوبة:36] والأربعة الحرم هي أشهر قمرية وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ولأن الله نعتها بالدين القيم فقد حرص أئمة المسلمين منذ بداية الأمة أن لا يعملوا إلا به، رغم أن التقويم أنشئ في عهد المسلمين إلاّ أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كان تستخدم منذ أيام الجاهلية، أول یوم هذا التقویم الجمعة 1 محرم 1 هـ (16 يوليو عام 622 م).

موعد بداية شهر جماد الأول

يترقب المسلمون موعد بداية شهر جماد الأول وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر جماد الأول 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية والذي يوافق الاثنين المقبل.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر جمادى الأول فلكيا، ويشير الحساب الفلكي الي أن هلال شهر جماد الأول 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و 29 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الاثنين المقبل 29 ربيع الآخـر 1445هـ، 13 نوفمبر 2023، هو يوم الرؤية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن الهلال يغروب قبل غروب الشمس في يوم الاثنين المقبل 29 ربيع الآخـر 1445هـ، 13 نوفمبر 2023 وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

كما يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تترواح بين ( 2 - 6 دقيقة) فيما عدا دكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 نوفمبر 2023 هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ، أما غرة جمادى الأولى 1445هـ فلكياً فستكون الجمعة 15 نوفمبر 2023.

وسيشهد ليل الاثنين 13 نوفمبر 2023,، ميلاد القمر الجديد محاق جمادي الأول، حيث سيشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس، أما وجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض، وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وتلك الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما ويفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

معنى شهر جمادى الأول

سُمِّي شهر جمادى الأول بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ»

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»