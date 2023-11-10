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بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن طرح وزارة الإسكان الاجتماعي شقق مدعومة للشباب بشكل دوري؛ لتناسب مختلف الطبقات الاجتماعية من محدودي ومتوسطي الدخل.

كما تقدم الدولة كافة التسهيلات للمواطنين من أجل الحصول علي وحدة سكنية وتكون بأسعار مدعومة.

وتتنوع هذه الوحدات من حيث المكان والتشطيب والمساحة وبأنظمة سداد ميسرة، لذا طرحت وزارة الإسكان 52 شقة جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد.

هذه الوحدات في المجتمع السكني “حلوان ، أطلس” بحالة نصف تشطيب، لكنها كاملة المرافق الخدمية، والطرح يكون بنظام التخصيص.

وتقع شقق المجتمع السكني حلوان أطلس المطروحة من قبل وزارة الإسكان في القاهرة، بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى في المجتمع السكني الجديد، أطلس، حلوان. 

وبالنسبة لموعد طرح كراسة الشروط، تم طرح كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان منذ 8 نوفمبر 2023، من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان علي أن يبدأ حجز الشقق اعتبارًا من 21 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر تسليم الشقق السكنية مجهزة خلال شهر فبراير 2024 حيث تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

وعن سعر الشقق، فتبلغ قيمة الوحدات السكنية المطروحة بنظام التخصيص للمتر بين 7475 و7549 جنيهًا إذ يبلغ سعر الشقة مساحة 96 مترًا، 686 ألف جنيه كما بلغ سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

ويتم سداد قيمة حجز الشقة، عن طريق  سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية  والتي تتراوح بين 50 لـ65 ألف جنيه.

كما يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز كما يلزم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

ويتم تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 15 سنة» وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة قدرها 7%.

ويمنح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري، ويحصل على كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8/11/2023 والمعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

وكانت قد صرحت مى عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مجلس الوزراء اعتمد شروطا جديدة للذين لمن يحالفهم الحظ فى الحصول على شقق فى مشروع سكن لكل المصريين 3 .

وأوضحت مي عبد الحميد  أن الراغبين فى الاستمرار بالشروط الجديدة والذين تقدموا للحصول على وحدات فى سكن لكل المصريين 3 سيحصلون على وحدات بقيمة 500.000 ألف جنيه للوحدات 90 مترا.

كما أكدت مى عبد الحميد، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الدعم النقدى المقدم على الوحدات بقيمة 120 ألف جنيه، لمواكبة التغير في الأسعار، على أن يكون الطرح خلال أسبوعين أو ثلاث. 

وأوضحت مى عبد الحميد، أن لن يتم طرح مواقع جديدة وإنما فى المواقع التى تم طرحها فى الإعلان السابق، وقالت مي :" دا مش إعلان جديد الطرح هيكون فى 4 محافظات الإعلان السابق".

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نهاية العام الجاري 2023، لطرح الإعلان الجديد لمحدودي الدخل ، والمعروف بالإعلان رقم 18 لشقق الإسكان الاجتماعي.

ويأتي هذا الطرح، الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترا، و في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 بنظام التمويل العقاري على أقساط.

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الجديد ما بين 245.000 و360.000 جنيه.
طرق السداد والتقسيط لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

وبالنسبة لمساحة 75 مترا تبدأ بمقدم 15 ألف جنيه للوحدة، بالنسبة لمساحة 90 مترًا تبدأ بمقدم 22 ألف جنيه.

وعند تسلم شقق الإسكان الاجتماعي يتم سداد 10%، وتقسيط باقي تكلفة شقق الإسكان الاجتماعي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

رنا عبدالرحمن شقق الإسكان وزارة الاسكان اسعار الشقق

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