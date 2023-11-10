بعد 12 يوما.. إطلاق سراح والد نجم ليفربول المختطف.. وهذا رد فعل الريدز

بعد 12 يوما من اختطافه، أُطلق سراح لويس مانويل دياز، والد لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، أمس الخميس بعدما اختطفته فصائل جيش التحرير الوطني في 28 أكتوبر في كولومبيا، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية.

وهبط دياز، برفقة وفد إنساني، بطائرة هليكوبتر في مطار فاليدوبار شمال البلاد.

وكتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "عاشت الحرية والسلام!".

اختطاف والد ووالدة لويس دياز نجم ليفربول

وكانت عناصر جيش التحرير الوطني، آخر حركة تمرّد رئيسية في كولومبيا والتي تقود مفاوضات السلام مع الحكومة الكولومبية، اختطفت والد دياز وزوجته من محطة وقود في بلدتهما في بارانكاس، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقام مسلحون يركبون دراجات نارية باختطافهما. وفي اليوم نفسه، تم إطلاق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عاما.

واعترف القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو جارسيا بارتكاب "خطأ" في عملية الاختطاف هذه.

وأثر الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلاً عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 أغسطس.

احتفالات بإطلاق سراح والد لويس دياز

ومن جانبه، صرح ابن عم نجم كرة القدم ليفربول لويس دياز لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن العائلة تشعر بالارتياح و"ممتنة حقا لكل الدعم الذي قدمته الأمة بأكملها"، بعد إطلاق سراح والد دياز من قبل جماعة جيش التحرير الوطني.

وتحدث ابن عم لويس دياز، خوسيه بريتو دياز، مع شبكة CNN عبر الهاتف من بارانكاس، قائلا إنها كانت لحظة احتفال لجميع أفراد الأسرة والمدينة بشكل عام.

"بالطبع، نحن ممتنون حقا لكل الدعم الذي قدمته الأمة بأكملها، وجميع سكان بارانكاس. قال بريتو دياز: “نشكر الله لأنه جاء لإنقاذنا: في الساعة التي كنا في أمس الحاجة إليها، استجاب الله”.

وفي حديثه عن حالة عمه والمحنة التي مر بها خلال الأسبوعين الماضيين، قال دياز: "إنه بالطبع متعب للغاية. إنه بصحة جيدة ولكنه يحتاج إلى الكثير من الراحة الآن. لقد ظل يتحرك وكان عليه أن يمشي كثيرا عبر الغابات والتضاريس غير المستوية مع المقاتلين، ونحن سعداء بوجوده معنا ونريده أن يستريح".

كلوب: إطلاق سراح والد لويس جاء في توقيت مثالي

وفي وقت سابق، قال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب الريدز، جاء في توقيت مثالي قبل مواجهة تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

كما شارك نادي ليفربول لكرة القدم سعادته على وسائل التواصل الاجتماعي وأشاد بالمشاركين على "عودته الآمنة".

أعربت جماهير ليفربول عن سعادتها بإطلاق سراح والد لويس دياز أخيرا بعد كابوس اختطافه الذي استمر 12 يوما في كولومبيا.