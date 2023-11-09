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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي.. ومفاجأة بشأن صلاح

صدى البلد

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه فريق تولوز الفرنسي في مباراة اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول لمباراة تولوز في الدوري الأوروبي:

حارس المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز - تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر- واتارا إندو - إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو - دياز، دواك.

ويغيب عن ليفربول كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ، وفقا لما أكده يورجن كلوب مدرب الفريق في مؤتمره الصحفي، وأشار إلى نيته لإجراء تغييرات في التشكيل.

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، فإن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تُعتبر الناقل الحصري الوحيد لبث مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي. ومن المتوقع أن يتم بث مباراة ليفربول وتولوز عبر قناة beIN Sports 1HD.

beIN Sports الألماني يورجن كلوب الدوري الأوروبي التشكيل المتوقع بطولة الدوري الأوروبي شبكة قنوات بي إن سبورتس

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