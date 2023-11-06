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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان عاجل بشأن شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه

فريق ليفربول
فريق ليفربول

تزايدت حالات الاختطاف في كولومبيا، في ظل الاجواء المتورتة التي تعيشها البلاد خاصة بعد اختطاف والد لاعب كرة القدم الشهير في المنتخب الكولومبي ونادي ليفربول، لويس دياز، ومن المخاوف أن يكون المختطفون ينوون نقله إلى فنزويلا حيث سيكون بعيدًا عن سلطة الشرطة الكولومبية.

يعد روبرتو دياز، واحدًا من أكثر اللاعبين موهبة في كولومبيا، انضم إلى نادي ليفربول في العام الماضي في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه استرليني.

وفي ظل تصاعد الاحداث أصدر المختطفون في كولومبيا، بيانًا رسميًا، للإعلان عن شروطهم لإطلاق سراح والد لويس دياز، نجم ليفربول.

وكان المختطفون قد أطلقوا سراح والدة اللاعب الأسبوع الماضي ، لكنهم اشترطوا، تخفيف العمليات العسكرية نحوهم حيث سردوا في بيانهم أن قوات المنطقة لا تزال عسكرية، فهم ينفذون تحليقات جوية، وكذلك انتشار القوات، ولا يسمح هذا الوضع بتنفيذ خطة الإفراج بسرعة وأمان، حتى لا يتعرض لويس مانويل دياز للخطر".

وتابع البيان: إذا استمرت العمليات في المنطقة، فإنها ستؤخر إطلاق سراحه وستزيد المخاطر.. نحن نتفهم معاناة عائلة دياز، ونقول لها إننا سنفي بوعدنا بإطلاق سراحه من جانب واحد، بمجرد أن يتوفر لنا الأمن والأمان الكامل، ضمن ضمانات عملية التحرير.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة اليسارية في البلاد للتوسط في وقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة، إلا أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة.

وتقوم الشرطة بتفتيش إحدى الغابات في شمال كولومبيا بحثًا عن والد لاعب كرة القدم لويس دياز الذي اختطف اثناء تواجده مع زوجته في محطة بنزين في بلدة بارانكاس الصغيرة .

وتم إنقاذ والدة نجم ليفربول، سيلينيس مارولاندا، في غضون ساعات من قبل الشرطة بعد أن أقامت حواجز على الطرق حول البلدة القريبة من حدود كولومبيا مع فنزويلا، ومع ذلك، لا يزال والده مفقودا

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