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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسباب النقرس وأعراضه وعلاجه.. ما هي التغذية السليمة للسيطرة على المرض؟

النقرس
النقرس

النقرس هو حالة طبية يسببها تراكم حمض اليوريك في الجسم، مما يؤدي إلى تكوين بلورات اليورات في المفاصل والأنسجة المحيطة، وتسبب الأعراض المؤلمة والتهابات المفاصل. قد تكون هناك عوامل مختلفة تساهم في حدوث النقرس، ومنها الأتي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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النقرس الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

 

أسباب النقرس

ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.
تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأحشاء والأسماك الدهنية والفواكه البحرية.
السمنة والوزن الزائد.
الشرب المفرط للكحول.
وجود تاريخ عائلي للنقرس.


الأعراض الشائعة للنقرس

الألم الحاد في المفاصل، خاصةً في إصبع القدم الكبيرة.
الاحمرار والتورم والسخونة في المفصل المصاب.
صعوبة في التحرك والمشي.
حساسية وألم شديد عند لمس المفصل.
تشمل خطة العلاج للنقرس:

الأدوية المضادة للالتهابات: يتم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) لتخفيف الألم والتورم. يمكن أن يصف الطبيب أيضًا أدوية مثل الكولشيسين لتقليل التهاب المفاصل الحاد.

المثبطات الأنزيمية: يتم استخدام أدوية مثل الألوبورينول لتقليل إنتاج حمض اليوريك في الجسم وتقليل تراكمه في المفاصل.

التغييرات في نمط الحياة: ينصح بتغييرات في نمط الحياة لمساعدة في التحكم في النقرس. يشمل ذلك التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات والكحول وزيادة شرب الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام.

التغذية السليمة للسيطرة على النقرس

تناول كميات مناسبة من البروتينات، ويفضل التركيز على المصادر النباتية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس.
زيادة تناول الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والبروكلي والخس.
الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم.
تجنب تناول اللحوم الحمراء والأحشاء والأسمع النقرس، ينصح بتناول الأطعمة التالية بشكل عام لمساعدة في السيطرة على المرض:
الكرز: يعتبر الكرز من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد في تقليل التهابات المفاصل المرتبطة بالنقرس. يمكن تناول الكرز الطازج أو شرب عصير الكرز الطبيعي.

الفراولة: تحتوي الفراولة على مركب يسمى الفلافونويد يساعد في تخفيف التهابات المفاصل وتقليل مستويات حمض اليوريك. يمكن تناول الفراولة طازجة أو إضافتها إلى السلطات أو العصائر.

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا-3: مثل السلمون والسردين والتونة، فإنها تحتوي على أحماض دهنية أوميجا-3 التي تساعد في تقليل التهابات المفاصل والأعراض المرتبطة بالنقرس.

الألياف الغذائية: تناول كميات كافية من الألياف الغذائية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات حمض اليوريك في الجسم.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يساعد في تطهير الجسم من حمض اليوريك وتخفيف أعراض النقرس. ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

القهوة: بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل يمكن أن يرتبط بتقليل خطر النقرس.

من الضروري أن تستشير طبيبك قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي أو بدء أي نظام غذائي جديد، حيث أن احتياجات كل شخص تختلف وفقًا لحالته الصحية الفردية والعوامل الشخصية الأخرى.

النقرس تراكم حمض اليوريك في الجسم الأعراض الشائعة للنقرس التغذية السليمة للسيطرة على النقرس اسباب النقرس النقرس الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

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