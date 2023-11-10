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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المفتى لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري، فى قلبه ووجدانه قضية فلسطين، طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء فى فلسطين.  

وتابع مفتي الديار المصرية،  خلال لقاء تلفزيوني "الدولة المصرية فى ظهر الأشقاء الفلسطينين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى فى الدار العديد من الاسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية،  وكان الجواب يجوز اعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطنين لكل عبر الاجهزة المعنية فى مصر لتصل إلي مستحقيها".

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واستكمل: "بقول للفلسطنين هذه ارضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الارض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت اى مبرر قبول ترك الارض حتى لا تضيع قضيتكم".


كما شدد مفتي الجمهورية على عِظَم وأهمية دَور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دَور الحكومات الرسمية في نُصرة القضية الفلسطينية.

 

مفتي الديار المصرية الأشقاء الفلسطينين نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية

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