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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة: قدمنا الدعم للأشقاء في غزة بأكثر من طريقة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة، إن شعار المبادرة هي من إنسان لإنسان، وهي ليس شعار فقط وإنما هي أمانة تم حملها، والمبادرة كانت تعمل بقوة خلال الفترة الماضية على القرى المصرية والنجوع المختلفة، ولكن بعد الأحداث غير الآدمية في فلسطين من قبل العدوان الإسرائيلي، لم تستطع المبادرة الوقوف صامتة، وإنما كان هناك تحرك قوي من قبل مبادرة حياة كريمة، وكان هناك دور إيجابي. 

أبرز جهود مبادرة حياة كريمة

وأضافت "البهنساوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الدور كان من خلال سلسلة من الخطوات الفعلية، من خلال حملة موسعة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، وشارك العديد من المؤسسات على الأرض، وتم الانتشار في 27 محافظة في مصر، وكافة محافظات الجمهورية كان لها تواجد قوي على الأرض، وكانت أكبر حملة للتبرع بالدم وإيصاله للأشقاء في قطاع غزة. 

وتابعت، أن كان هناك وجود قوي لمبادرة حياة كريمة عند معبر رفح، والمطالبة بفتحه وإيقاف العدوان والحرب على الأشقاء في قطاع غزة، وكان هناك تبرع فعلي بجمع التبرعات من المؤسسة، إذ خصصت كل حساباتها في البنوك المصرية لتلقي التبرعات لصالح الأهالي في قطاع غزة، وتلك التبرعات تم تحويلها بالكامل للاحتياجات في قطاع غزة. 

واستكملت، أن تم توفير المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، من خلال القوافل التي تحركت من معبر رفح خلال الفترة الماضية وحتى الآن. 

وأردفت، أن اليوم كان يتم الاحتفال بتخرج 5 آلاف متطوع جديد في مبادرة حياة كريمة، بعد تدريبهم بشكل قوي، ليصل عدد المتطوعين في المؤسسة إلى 35 ألف متطوع، ومتواجدين بشكل مميز على مدار الساعة لدعم الأشقاء في غزة من خلال طرق ووسائل مختلفة. 

حياة كريمة شعار المبادرة القري المصرية برنامج التاسعة قناة الأولى

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