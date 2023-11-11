أسعار الذهب اليوم السبت 11-11-2023

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم السبت 11-11-2023، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الجمعة بنحو 15 جنيها ليسجل 2585 جنيه مقابل 2585 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بيع 2,943 شراء 2,954.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بيع 2,698 شراء 2,708.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بيع 2,575 شراء 2,585.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بيع 2,207 شراء 2,216.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بيع 1,717 شراء 1,723

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بيع 1,471 شراء 1,477

سعر الذهب الاونصة اليوم

يع 91,523 شراء 91,878

سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم

بيع 20,600 شراء 20,680

سعر الذهب الكيلو اليوم

بيع 2,942,857 شراء 2,954,286

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,943 شراء 2,954 عيار 22 بيع 2,698 شراء 2,708 عيار 21 بيع 2,575 شراء 2,585 عيار 18 بيع 2,207 شراء 2,216 عيار 14 بيع 1,717 شراء 1,723 عيار 12 بيع 1,471 شراء 1,477 الاونصة بيع 91,523 شراء 91,878 الجنيه الذهب بيع 20,600 شراء 20,680 الكيلو بيع 2,942,857 شراء 2,954,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.