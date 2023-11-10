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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من داخل مستشفى الشفاء.. طبيب نرويجي يتهم نتنياهو بالإرهاب ويهاجم بايدن

طبيب نرويجي
طبيب نرويجي

أصبح الوضع داخل قطاع غزة كارثيا بكل المقاييس بعد انتهاك قوات الجيش الإسرائيلي جميع الاعراف الدولية في قصف المدنيين الأبرياء وإزهاق أرواح الأطفال إلى تخطى عددهم ٥ آلاف طفل بين شهيد ومفقود حتى الآن ومازال العدد في زيادة.

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ونشر الطبيب النرويجي مادي جيلبريت، الذي يعمل داخل مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة ، شهادته التي صدمت المجتمع الدولي بحقائق إجرامية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بمحيط المستشفى دون سابق إنذار أو الأخذ في الاعتبار مدى سوء حالات الجرحى الذين انقطعت بهم سبل العلاج أو الرعاية الصحية الأولية.

وقال الطبيب النرويجي في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع تيك توك، أنه سيخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينفذ عمليات إرهابية ضد المدنيين دون خطة واضحة للأهداف العسكرية المزعومة أو المنشآت التي يدعي أنها مستخدمة من قوات حماس.

 

واضاف أنه يعمل في المستشفى لسنوات ويستمر نتنياهو في الادعاء أن إسرائيل تسيطر على الوضع في القطاع دون إعلان خطة واضحة فيما يصفه الطبيب بالكذب والخداع.

 

ويقول مادس أنه حتى الآن استشهد أكثر من ٣ آلاف طفل دون ذنب ومازال أكثر من ألفين آخرين في عداد المفقودين وحتى الآن لم يرى اي سيطرة على المكان من جيش الاحتلال

 

ويطالب الطبيب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقف عن دعم نتانياهو الذي وصفه بالارهابي.

 

كما يؤكد الطبيب أن محيط المستشفى يتعرض للقصف المدفعي الغاشم دون إصابة اهداف عسكرية، فقط يقتل المدنيين والأطفال.

https://vm.tiktok.com/ZMjvoETf7/

قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

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