المباراة الافتتاحية بين الأهلي وسيمبا.. كأس الأمم الإفريقية 2027 الأكثر ربحية في التاريخ

خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال روجرز بياموكاما، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأوغندي لكرة القدم "فوفا" إن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 "أفكون" ستكون الأكثر ربحية في التاريخ.

وستستضيف أوغندا البطولة إلى جانب جارتيها في شرق إفريقيا كينيا وتنزانيا، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تحقق فيها ثلاث دول البطولة القارية.

رقم قياسي

وقال بياموكاما لبي بي سي سبورت أفريكا: "هناك ضمان بحد أدنى لتسع مباريات بيعت بالكامل على أرضنا، وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه من قبل حيث لا يمكن لمضيف واحد أن يضمن سوى ثلاث مباريات على أرضه".

وأضاف "أستطيع أن أعلن بكل ثقة أن بطولة 2027 ستكون الحدث الأكثر جدوى تجاريا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)."

ولن يتعامل الكاف مع الدول المضيفة بشكل فردي ولكن ككيان، ومن المتوقع أن تقوم الدول الثلاث قريبا بتعيين لجنة تنظيمية مشتركة.

تأتي بطولة كأس الأمم الموسعة مصحوبة بتبعات باهظة التكلفة، ولم يضطر مضيفو "باموجا" إلى الانتظار لفترة طويلة حتى تبدأ المحادثات حول الأموال، خاصة مع المراجعة الأخيرة لإرشادات البطولة التي تتطلب من الدول المضيفة إيداع رسوم الضمان الآن.

90 مليون دولار

من المتوقع أن يقدم مضيفو 2027 وديعة نقدية بقيمة 90 مليون دولار إلى الكاف، أي 30 مليون دولار لكل دولة، بحلول 15 يناير 2025.

واعترف بياموكانا قائلا: "لم تكن أي دولة في منطقة شرق إفريقيا قادرة على استضافة البطولة بشكل فردي"، موضحا أن "المقصود من هذه الأموال هو تسهيل الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالفنادق والأمن وحماية الشخصيات المهمة".

من المتوقع أن تقلل وديعة الضمان المدفوعة مسبقا من مخاطر التأجيل المتأخر أو إعادة تخصيص حقوق الاستضافة الناتجة عن التحديات المالية.

على سبيل المثال، تم تجريد غينيا من حقوق استضافة كأس الأمم 2025 في أكتوبر الماضي، حيث اعتبرت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا غير مستعدة، بينما تم سحب بطولة 2019 من الكاميرون لتستضيفها مصر بدلا من ذلك.

ولم يتم بعد تحديد التكلفة الحقيقية للبطولة المشتركة لعام 2027 بما يتجاوز الإيداع الأولي، على الرغم من أن بياموكانا قال "لا يوجد سبب للقلق" فيما يتعلق بالتمويل.

الملعب الكيني "سيكون جاهزا"

ويشترط الكاف أن يكون لدى الدول المضيفة ما لا يقل عن ستة ملاعب لاستضافة كأس الأمم، اثنان منها يجب أن يتسع لـ 40 ألف متفرج وما فوق.

يمكن أن تتجاوز سعة الباقي 20 ألف متفرج، مما يعني أن الدول الثلاث تحتاج فقط إلى ملعبين رئيسيين كبيرين بينها.

أعلنت أوغندا أن استاد مانديلا الوطني في كمبالا سيكون بمثابة الملعب الرئيسي لها بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد الجارية، بينما سيكون استاد ناكيفوبو التذكاري للحرب، الذي يخضع لتجديدات خاصة به منذ ما يقرب من عشر سنوات، بمثابة ملعب احتياطي.

وهناك أيضا خطط لبناء ملعب في هويما، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب كمبالا.

وفي الوقت نفسه، أكد سكرتير مجلس الوزراء الكيني أبابو ناموامبا بناء ملعب جديد في نيروبي يسمى ملعب تالانتا.

وقام الوزير مؤخرا بتسليم أعمال تجديد الملعب إلى الجيش في البلاد في محاولة لتقليص إجراءات المشتريات الحكومية الصارمة والقضاء على أي تأخير.

ربما كان الدافع وراء عملية التسليم هو حقيقة أنه في عام 2017 تم تجريد كينيا من حقوق استضافة بطولة الأمم الإفريقية 2018 بسبب تأخيرات في البنية التحتية للملاعب.

ووعد ناموامبا: "سنكون جاهزين لكأس الأمم الإفريقية مهما حدث، وسنكون جاهزين في الوقت المحدد".

وتهدف الدول المضيفة الثلاثة إلى التحلي بروح "باموجا" المشتركة، والتي تُترجم بالوحدة أو العمل معا، إلا أن البطولة التي تمتد عبر كينيا وأوغندا وتنزانيا تنطوي على تحديات فريدة من نوعها.

واجتمع أصحاب المصلحة من الدول الثلاث في كينيا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ قبول عرضهم، وهيمنت المناقشات على البنية التحتية والصعوبات المتوقعة.

وقال بياموكانا: "ليس سرا أن البنية التحتية كانت واحدة من أكبر التحديات في هذه المنطقة".

وأضاف: "ولكن حتى في ظل الوضع الحالي، لدينا ما يكفي من الملاعب لاستضافة البطولة. وتجديد هذه المرافق هو نهج أبسط من البدء من الصفر".

وتابع "من العميق جدا أن تلتزم الحكومات الثلاث بتمويل بناء ملاعب جديدة. يجب أن تكون البنية التحتية الرياضية هي الإرث الرئيسي لـ [استضافة] كأس الأمم الإفريقية".

كأس أمم شرق إفريقيا 2027

وفي الوقت نفسه، يتوقع بياموكانا أن تتمكن بطولة كأس الأمم 2027 من الاستفادة من خطوط النقل الحالية والعدد الإجمالي للسكان في البلدان المضيفة، والذي يصل إلى أكثر من 162 مليون شخص.

وأضاف: "سكاننا على الأرجح مجاورون لنيجيريا، مما يجعلها سوقا جيدا للغاية لكأس الأمم الإفريقية".

تبدو تنزانيا الأفضل استعدادا بين الدول المضيفة الثلاثة، حيث أكد رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا أن ملعب بنيامين مكابا في دار السلام هو الملعب الرئيسي لهم.

المباراة الافتتاحية بين سيمبا والأهلي

وسيكون الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج جاهزا للاستضافة إذا انطلقت بطولة كأس الأمم اليوم، وتم بيع الملعب بالكامل عندما استضاف المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم الإفريقي الافتتاحي بين سيمبا والأهلي في 20 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع ملعب أوهورو (بلدية كينوندوني) وملعب اللواء إيساموهيو حاليًا للتجديد ومن المتوقع أن يكونا جاهزين في العام المقبل.

وقال كاريا، وهو أيضا رئيس مجلس اتحادات شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم (سيكافا): "الملاعب أقرب إلى الاكتمال مما قد يتصوره أي شخص".

كما أعلن عن بناء ملعبين جديدين في العاصمة دودوما وأروشا، وتقديم التصاميم المعتمدة بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام 2024.

وأضاف "إننا نحرز تقدما لا يصدق وسنكون جاهزين قبل الموعد المحدد، على الرغم من أنني لا أريد أن يترجم ذلك على أنه مسابقة للتفاخر".

في محاولة لنشر فوائد تنظيم كأس الأمم، كان هناك تأكيد على إضافة زنجبار إلى عربة الاستضافة، حيث أعلن وزير الرياضة في زنجبار تابيا مولد مويتا عن ملعب أمان كملعب محتمل لاستضافة البطولة.

وقال مويتا: "الاستاد حصل بالفعل على موافقة إيجابية من الكاف لكننا بحاجة لزيادة سعته الحالية إلى 20 ألف مقعد".