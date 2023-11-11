رئيس هيئة الاستثمار: منح أراض مجانية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين لزيادة الناتج القومي

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك معايير واضحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، ولأول مرة يكون هناك حزم للحافز المقدمة للمستثمرين، بناء على أنشطة محددة.

وقال حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم منح الأراضي للمستثمرين مجانًا وفق ضوابط معينة، بجانب الإعفاءات الضريبية، وسيكون ذلك للصناعات التي تمثل إضافة للناتج القومي المصري، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات تم تشكيله وبدأ العمل.

وذكر حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك مجموعة حوافز للطاقة الخضراء وسيتم إقرارها من مجلس النواب قريبًا.