الزمالك يخاطب اتحاد الكرة للمشاركة في سوبر الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن طلب الزمالك لضم لإتحاد الكرة للمشاركة في سوبر الأبطال



وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"ملعب أون تايم - خاص | "الزمالك يجهز طلبا لإتحاد الكرة للمشاركة في سوبرالأبطال".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.