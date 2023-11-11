ضربة البداية في تصفيات المونديال.. تفاصيل استعدادات الفراعنة لمبارتي جيبوتي وسيراليون

على قدم وساق يستعد منتخب مصر لخوض ضربة البداية في غمار تصفيات كأس العالم مع انطلاقة معسكر الفراعنة مطلع الأسبوع الحالي بعد إعلان قائمة اللاعبين المنضمين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الاولي والثانية من تصفيات المونديال والتي أعلن عنها المدير الفني روي فيتوريا الخميس الماضي.

بدوره يسعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الي اكتساب ثقة الجماهير المصرية بعد أن سجل أوراق اعتماده مبكرا بالتأهل المنطقي والطبيعي الي نهائيات الكان متصدرا لمجموعته وقبل الجولة الأخيرة كما نجح في الاختبار الأخير أمام منتخب الجزائر بالخروج بنتيجة إيجابية بعد أن كان متقدم على رفاق النجم رياض محرز بهدف دون رد حتى اللحظات الأخيرة..

بداية التصفيات بمباراة جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ثم مواجهة سيراليون خارج الديار في ليبيريا لها اهمية كبيرة للجيل الحالي من اللاعبين حيث يعلم الجميع جيدا ان الهدف الاول هو تصدر المجموعة قبل الذهاب إلى كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي يسعى الفراعنة إلى المنافسة الجادة على لقبها بعد أن حل رفاق النجم العالمي محمد صلاح في المركز التاني خلال النسخة الأخيرة..

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق يوم 13 .

وجاءت الاختيارات بحسب الأندية كالآتي :

الأهلى: محمد الشناوى، محمد هانى، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات

بيراميدز: أحمد الشناوى، على جبر، أحمد سامى، محمد حمدى، مصطفى فتحى،

الزمالك: محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو،

وعمر كمال "فيوتشر"، طارق حامد "ضمك"، محمد الننى "أرسنال الإنجليزي "، محمود حمادة "المصرى"، حمدى فتحى "الوكرة القطري "، محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي "، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون سبور التركي "، عمر مرموش "اينترخت فرانكفورت الألماني "، مصطفى محمد "نانت الفرنسي "، محمد شريف "الخليج السعودي "



تحدي كبير للفراعنة يكمن في التأهل إلى المونديال القادم في 2026 والمنافسة للفوز بلقب الكان الغالية التي نحمل لقبها في 7 نسخ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان..