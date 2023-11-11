زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل شمال كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات وقع قبالة الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة. وأضافت أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد معلومات عن ضحايا أو إصابات جراء الزلزال.

وتشهد كاليفورنيا نشاطاً زلزالياً متكررا، وتعرضت في مايو/ أيار 2023 إلى زلزال بقوة 5.5 درجات، كما شهدت في ديسمبر لزلزال بقوة 6.4 درجة أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً ومقتل اثنين.

وتؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.