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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

وزارة الشباب تفعل بروتوكول تعاون "دراجتك دخلك" بالتعاون مع منصة طلبات مصر

صدى البلد

وقعت وزارة الشباب والرياضة برتوكول تعاون مع احدى المنصات  الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوزيع عدد من الدراجات الخاصة  لتنفيذ مبادرة "دراجتك دخلك" كجزء من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك" المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه تم تسليم الدفعة الأولى من الدراجات لصالح مندوبي التوصيل بهدف تمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز ممارسات الأعمال الأكثر استدامة وتزويدهم بوسيلة مواصلات لزيادة مصادر الدخل. 

وتعد احتفالية تكريم أبطال طلبات ضمن سلسة من المبادرات التي تقيمها الشركة للإشادة بمندوبي التوصيل المتميزين والتعبير عن التقدير للمجهودات التي يبذلونها لتقديم أفضل تجربة للعملاء. 

وأضاف الوزير ان بروتوكول التعاون الموقع بين طلبات مصر ووزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع البنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، تحت مسمى "دراجتك دخلك" والذي ينص على تسليم مئات من الدراجات لمندوبي التوصيل الجدد لتحسين الأجر الإضافي، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة بجانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيدا من فرص العمل وخلق مصادر دخل إضافية وتزويد الشباب المصري بوسيلة مواصلات تمكنه من تحقيق ذلك.


وتابع وزير الشباب والرياضة، قائلاً: نحتفل اليوم بتسليم الدفعة الأولى من مبادرة "دراجتك دخلك" لتمكين مزيدا من الشباب اقتصاديا وتوفير مصادر دخل إضافية ودعما للمنظومة الصحية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى حيث حققت مبادرة "دراجتك صحتك" نجاحا كبيرا وجذبت عددا من الشباب المهتم بركوب الدراجات. 

وأضاف صبحي" الشراكة مع طلبات والقطاع الخاص والحكومة يعزز من القدرات الاقتصادية للدولة، ونؤكد على حرص وزارة الشباب والرياضة على تعميق العمل المشترك وفتح آفاق تعاون مختلفة مع مختلف الشركات".


من جانبها صرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لـ طلبات مصر، قائلة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في خلق مزيد من فرص الدخل للشباب من خلال مبادرة "دراجتك دخلك"، والتي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي بجانب تعزيز النظام البيئي من خلال خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل وهي أهداف استراتيجية تضعها طلبات مصر نصب عينيها". إن طلبات مصر تواصل دعمها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة من الشباب الطموح وتقديم فرص عمل مميزة لمندوبي التوصيل للمساعدة في تحقيق دخل إضافي.


وتسهم طلبات مصر في دعم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، من خلال توفير فرص دخل إضافي لأكثر من 14 ألف مندوب توصيل، بمتوسط دخل إضافي حوالي 7 آلاف جنيه ويصل أحيانا إلى 15 ألف جنيها بالشهر، كما تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر لراحة مندوبي التوصيل، حيث تعتبر أول منصة توصيل يومية توفر التأمين على الحياة وضد الحوادث للطيارين منذ 2021، كما أطلقت مؤخرا مبادرة "طريقنا واحد" لمزيدا من السهولة في عمليات الصيانة والتمويل للطيارين.

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