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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النداء الاخير..

الصحة الفلسطينة: الاحتلال يرتكب مجازر هولوكوست جديدة ضد مجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

 أكدت وزارة الصحة في الفلسطينية ان  واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيّله وقد يكون هذا النداء الأخير، مؤكدة أن قوات الاحتلال يرتكب "هولوكوست" جديد.

وذكرت الوزارة الفلسطينية - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - ان واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير

وشددت الصحة الفلسطينية علي أن  كل الوقود في مجمع الشفاء قد نفدت حيث توقفت الأجهزة بالكامل، مشيرة الي ان التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل والجميع محاصرون ولاينستطيع احد الخروج من مكانه.


وأشارت الوزارة كذلك الي ان قوات الاحتلال تستهدف الساحات الداخلية لمجمع الشفاء حيث اندلعت الحرائق  والموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش

كما لفتت الي ان عداد الموت بدأ يشتغل ولا يوجد لدي المستشفي ، لا ماء ولا غذاء  والجميع فيه مستهدفون

ومن جانبه؛ قالت مستشفى الشفاء : ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما حيث تم قصف جميع البنايات بجانب المستشفى ويتم استهداف أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع

وذكرت المستشفي أيضا : جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى
 

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