كارثة صحية في غزة.. بيان عاجل من وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة إن مستشفى القدس بقطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بعد استهدافها بشكل مباشر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مي الكيلة اليوم السبت، أن مستشفى الرنتيسي أصبحت أيضا خارج الخدمة تماما بسبب قصفه بشكل مباشر.

وأضافت، أن مستشفى النصر خرج أيضا عن الخدمة.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية وحشية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.