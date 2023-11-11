مؤسسة حياة كريمة تحتفل بمتطوعي المبادرة في دار الأوبرا المصرية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق يوم متطوعي حياة كريمة في نسخته الأولى، خلال احتفالها بتخرج 5000 من طلاب البرنامج التدريبي "ڤاليو"، وانضمامهم لجيش متطوعي المؤسسة.

بدأ حفل تخرج الدفعة الأول من برنامج «فاليو»، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين.



وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات التخرج للمتطوعين، وذلك على مدار 14 دفعة طلابية قد التحقت بالبرنامج التدريبي "ڤاليو" لتدريب طلاب الجامعات المصرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تدريب ما يزيد عن ٣٥٠٠ شاب وشابة من طلبة الجامعات في الإجازة الصيفية.



وبدعم واهتمام مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير كافة السبل لتسهيل المشاركة الطلابية في العمل المجتمعي وتنمية مهارات الفرد عن طريق الالتحاق ببرنامج "ڤاليو"، جاءت المشاركات الطلابية مثمرة من خلال التدريبات المنعقدة على مدار شهور سابقة، وإبداء رغبتهم في المشاركة في العمل التطوعي بما يساهم في خطة الدولة للمشاركة في التنمية المجتمعية.



وسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، ورفع الاحساس بالمواطنة والعمل المجتمعي بالإضافة إلى أنه يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وبالمشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، كما تم مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى "حياة كريمة"، علاوة على تقديم ورش عمل وتنظيم زيارات ميدانية لقرى حياة كريمة لمعايشة الإنجازات التي تمت بقرى الريف المصري، وزيارات لبعض المواقع السياحية.

فضلاً عن مشاركة شباب من متدربي برنامج "ڤاليو" مع مبادرة "سقيا" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم للمواطنين، الذي تقدمه مؤسسة "حياة كريمة" لكافة فئات المجتمع.



الجدير بالذكر أن مؤسسة "حياة كريمة" أطلقت برنامج VALUE بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف جميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية. وتشرفت المؤسسة بمشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في ترشيح الطلاب المشاركين في التدريب.



يأتي هذا في إطار اهتمام المؤسسة بملف الشباب وضمن محور بناء الإنسان، من خلال تنظيم برامج تدريبية وزيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات بهدف رفع الوعي والانتماء لديهم.