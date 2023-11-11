القباج تتفقد معرض الأسر المنتجة وتفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا| التضامن الاجتماعي في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 9 نوفمبر 2023، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 3 نوفمبر:

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته المتخصصة ببورسعيد وكفر الشيخ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وينفذ ٦ معسكرات تدريبية للمقبلين علي الزواج ضمن مبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل فرقة الأمن الجنائي رقم (٥٠) للضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول العربية الشقيقة للتعريف بالدور الحيوي للمركز والأنشطة العلمية والبحثية في المجال الجنائي والاجتماعي

- برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي ينفذ لقاءً بجامعة مدينة السادات حول أضرار الزواج المبكر من المنظور الاجتماعي بحضور رئيسة جامعة مدينة السادات والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي



السبت 4 نوفمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور محافظة الوادي الجديد.. وتتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة وتفتتح مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

- القباج تتفقد معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.. وتسلم عددًا من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتؤكد أن مشروعات الوزارة بالمحافظة تخطت تكلفتها ٣٠٠ مليون جنيه.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة بالوادي الجديد بالشراكة مع بنك الطعام لتحقيق الأمان الغذائي الشامل للسكان

- وتتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلة وتدشن المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية على طريق العوينات

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دليل الخير للتنمية.. تنظيم ملتقى طريق الأمل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيع 37 كرسي متحرك على ذوي الإعاقة الحركية بحضور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للاشخاص ذوي الإعاقة والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والفنانة هبة مجدي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني

- استعدادا للانتخابات الرئاسية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.. وزارة التضامن الاجتماعي تستمر في دورات التدريب للرائدات الاجتماعيات على نشر الوعي بأهمية مباشرة الحقوق السياسية

الأحد 5 نوفمبر:

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء.. القباج تشهد فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التعاون بشأن المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لقطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري وآليات النقل والتخزين

- القباج تلتقي حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف لبحث مشكلات قطاع الحرف وسبل تذليل العقبات وتطوير الورش الإنتاجية في المراكز والقرى الأم لتحفيز فرص العمل والمساهمة في التسويق

- صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بمشاركة 40 قيادة تطوعية.. ومدير صندوق مكافحة الإدمان يلقي محاضرة حول مهارات القيادة الفعالة

- محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة يفتتح أعمال البرنامج التدريبي لمسئولي الأسر البديلة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في إطار تطوير منظومة الكفالة



الإثنين 6 نوفمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن بدء تدشين المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة من محافظة المنيا.. وتعلن تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ABC مصر للعمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى الفئات الأولى بالرعاية

- بالإنفوجراف.. الهلال الأحمر المصري يوضح حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت 9000 طن تقريبًا شكلت المساعدات الغذائية نحو 50% والمساعدات الطبية نحو 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات

- بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة لقصور الثقافة.. لتعزيز مجالات التعاون بين الجهتين للارتقاء بالوعي الثقافي لفئات المجتمع

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة مكين بمحافظة الشرقية يُسلّم 156 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 7 نوفمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور محافظة الدقهلية وتضع ومحافظ الدقهلية حجر أساس مركزي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" والتمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة

- القباج ومختار يستمعان لصيادى بحيرة المنزلة بمركز المطرية في لقاء موسع.. ووزيرة التضامن الاجتماعي تعلن حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية لبحث سداد المتأخرات لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023

- القباج ومختار يتفقدان قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة والقافلة الطبية.. ويسلمان أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.. ويفتتحان المعرض الخيري للسلع الغذائية

- القباج تعلن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" وإدخال فئة الصيادين إلى البرنامج خلال أشهر الزريعة وضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار إلى منظومة العمالة غير المنتظمة

- القباج ومختار يفتتحان بشربين أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويدشنان مبادرة " أتوبيس يلا كفالة" من جامعة المنصورة



- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن مبادرة " اتوبيس يلا كفالة" وتطلق الماراثون الرياضي من جامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة

الأربعاء 8 نوفمبر :

- القباج والمشاط يبحثان مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر تنسيق الجهود والاستجابة اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.. وتوافق على الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك

- ندوات توعوية وأنشطة تفاعلية لمبادرة بالتضامن نبني الوطن بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وتوزيع العصا البيضاء على ذوي الإعاقات البصرية بجامعة القاهرة

- محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي يفتتح فعاليات ورشة عمل تطوير البدائل شبه الأسرية للرعاية البديلة للأطفال والشباب والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف بمشاركة منظمات المجتمع الأهلي

- حملة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تستكمل فعالياتها بمحافظات الجمهورية بمشاركة 155 مكتب تأهيل متنقل واستهداف 274 قرية على مستوى 22 محافظة

الخميس 9 نوفمبر

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء.. القباج تشهد فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية

- القباج تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.. وتعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م اعتبارا من الثلاثاء 14نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري

- وزارة التضامن الاجتماعي تستقبل وفد اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المراة في زيارتها لمصر بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.. والوفد يضطلع على برامج الوزارة لتمكين المراة اقتصاديا والتحول من الإعانة المالية إلى الاستقلال

- القباج تستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وممثلي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وشركة لينك ديف وسمارت وتتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالوزارة

- القباج تستقبل القس أندريه زكي رئيس الهيئة الإنيجلية والوفد المرافق له واللقاء يستعرض أوجه التعاون بين الجانبين في مشروعات التمكين الاقتصادي وبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع بمحافظة المنيا

- حملة رحلة الألف كيلو متر تستكمل انطلاقها بمحافظات الصعيد وتصل لمحافظة قنا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم باستهداف التوعية والتدريب والتمكين

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة تكرم أبناء دور الرعاية المتفوقين بحضور محافظ القاهرة في إطار مبادرة "فرحة أبنائنا بالتفوق"

https://fb.watch/oe-52OJ2Pt/?mibextid=Nif5oz

IMG-20231111-WA0077

IMG-20231111-WA0076

IMG-20231111-WA0075

IMG-20231111-WA0074

IMG-20231111-WA0073

IMG-20231111-WA0072

IMG-20231111-WA0071