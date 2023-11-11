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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تلبي استغاثة سيدة مريضة وتنقلها إلى المستشفى للعلاج

لحظة نقل السيدة
لحظة نقل السيدة

فى لفتة إنسانية، لبت الحماية المدنية بالقاهرة استغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، وقامت بنقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى، أنها ترغب في الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

استغاثة سيدة الحماية المدنية الداخلية القاهرة الموسكي وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

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