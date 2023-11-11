اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي لقمة الرياض

عقد وزراء خارجية الدول العربية و الإسلامية اجتماعا تحضيريا للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة للتعبير عن الموقف العربي والاسلامي الجماعي الموحد بشأن ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه ومشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود مشروع البيان الختامي الذي سيرفع للقمة للنظر في اقراره ليمثل موقفا جماعيا موحدا معبرا عن الارادة العربية والاسلامية المشتركة بشأن العدوان الاسرائيلي علي الاراضي الفلسطينية المحتلة

وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع المشترك بحث الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي المشترك الذي سيرفع إلى القمة العربية الاسلامية للنظر في اقراره في اجتماعهم غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت.

وسبق هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الوزراء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي والدولة المضيفة ( السعودية) من اجل الاعداد والتحضير للاجتماع الوزاري والقمة وما سيعرض عليها .