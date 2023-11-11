مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها

تنطلق اليوم السبت مباراة بين ميلان وليتشي في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2023-24.

ويخوض فريق يوفنتوس مباراة أمام كالياري في نفس اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني عشر من الكالتشيو.

وتختتم المواجهات بمباراة بين مونزا وتورينو عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي يمكن متابعة مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.