سحب دخان سامة تصيب الآلاف بأمراض تنفسية غامضة في هذه الدولة

ظاهرة غريبة تفاجأ بها الآلاف من سكان شرق باكستان، بعد ظهور سحب دخانية كثيفة لاحظ السكان أنها ضباب دخاني سام بعد إصابة الآلاف بأمراض تنفسية غامضة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسببت هذه السحب الدخانية في إغلاق بعض المدن لبقية الأسبوع، وارتفع الضباب الدخاني في لاهور، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إلى مستويات خطيرة.

وأمرت حكومة إقليم البنجاب بإغلاق المدارس والمكاتب ومراكز التسوق والحدائق في ثلاث مدن، بما في ذلك لاهور، حتى يوم الأحد، وتقع مقاطعة البنجاب الباكستانية على الحدود مع الولاية الهندية التي تحمل الاسم نفسه.

سحب دخان سام

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تراوح مؤشر جودة الهواء في لاهور - الذي يقيس مستوى الجسيمات الدقيقة في الهواء - إلى 400 نقطة. تعتبر مستويات عند أو أقل من 100 مرضية.

وصلت السحب السامة إلى شمال الهند، وارتفع تلوث الهواء في العاصمة الهندية دلهي إلى مستويات مثيرة للقلق. وفي يوم الثلاثاء، وصل مؤشر جودة الهواء في العاصمة الهندية إلى 300 في 7 نوفمبر، ليقترب من المستويات الخطرة التي تتراوح بين 301 و500.

وقال بعض سكان لاهور إن الدخان السام أمر متكرر يؤثر بشدة على صحتهم، ومن المعروف أن التعرض المستمر للضباب الدخاني يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية على المدى الطويل، بما في ذلك التسبب في سرطان الرئة.

ويعتقد بعض الخبراء أن حرق بقايا المحاصيل استعدادًا لموسم الزراعة الشتوي هو سبب رئيسي لتلوث الهواء.