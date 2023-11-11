الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أكد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، أن هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين.

وقال "أبو الغيط" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في الرياض إن استمرار البطش بأهل غزة يزيد احتمالات التصعيد الإقليمي، منوها إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار بسبب مواقف دول معينة.

وأشار السفير أحمد أبو الغيط، إلى أنه على الرغم من المواقف المشينة الصادمة لبعض الدول، إلا أن ضمير العالم يمر بصحوة نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف أن الأولولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الآن أكثر من 11 ألف فلسطيني، وعملت إسرائيل عملت من أول يوم من أجل إنهاء قطاع غزة.

وانطلقت اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.