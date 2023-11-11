استمرارا لسلسلة قوافلها المجانية.. جامعة سوهاج تُقدم خدماتها الطبية والبيطرية بقرية السلاموني

أطلقت جامعة سوهاج، استمراراً لسلسلة قوافلها الطيبة والبيطرية المجانية، قافلة جديدة لخدمة أهالي قرية السلاموني بمركز اخميم، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص الجامعة علي توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، تم تنظيم تلك القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب بالجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري والطب البيطري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية السلاموني وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة الطبية تضمنت ١١ تخصصا طبيا مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جلدية، رمد، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٥١٦ مواطن في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

بدوره أضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تحويل ٢٣ حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١١ طبيبا.

جامعة سوهاج

وعن الخدمات التي قدمتها القافلة البيطرية ذكر الدكتور أسامة أبو شامة عميد كلية الطب البيطري ان القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

واستقبل الأطباء الحالات ومناظرتها وعددهم ٧٧٥ حالة في العيادات وصرف العلاج لها، وأدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات وشارك فى القافلة عدد ١٣ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.