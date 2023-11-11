تبون يقيل رئيس الحكومة الجزائرية ويعين العرباوي بديلا له

لاعب كرة يد...

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أصدر قرارا ، اليوم السبت، بإنهاء مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وبينت إذاعة النهار الجزائرية انه تم أيضا تعيين نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي انهيت مهامه.

كما تم تعيين ‎بوعلام بوعلام المستشار لدى ‎رئيس الجمهورية المكلف في الشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات و التأهيلات مديرا بالنيابة لرئاسة الجمهورية.

ويعتبر، نذير العرباوي، محامي سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد وعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وهو ابن مجاهد سابق في جيش التحرير الوطني ومن مواليد تبسة، وبدأ نذير العرباوي مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقابة المحامين الجزائرية قبل التحاقه بوزارة الخارجية الجزائرية كدبلوماسي.

وخلال مساره الديبلوماسي الطويل، تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية ومدير للمغرب العربي، ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.

وتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية كما تم تعيينه مستشارا لوزير الخارجية رمطان العمامرة قبل أن يعيّن في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلاً دائماً للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

ونجح العرباوي، خلال مساره الديبولماسي، في الحصول على دعم الدول العربية لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025.

وترأس، ممثلا للجزائر، اجتماعات متعددة لمجالس جامعة الدول العربية وكان عضوا في اللجنة العربية لإصلاح الجامعة.

وفي عالم الرياضة، تدرج في العديد من الرتب قبل أن يصبح لاعبا دوليا للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد.

وخبرته الرياضية كلاعب دولي سابق بالمنتخب الوطني لكرة اليد، بعد أن شارك بشكل خاص في كأس العالم والألعاب الأولمبية، مكنته من تسيير المشجعين الجزائريين الذين توافدوا إلى القاهرة لدعم المنتخب الوطني الجزائري. خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمت في القاهرة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

ونشر السفير نذير العرباوي عدة مقالات في الصحافة الوطنية والعربية حول القضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية.

كما منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نذير العرباوي وسام نجمة القدس تقديرًا “لدوره وجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمشروعة