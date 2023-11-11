الكويت: القضية الفلسطينية هي الجوهرية للأمة العربية

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن القضية الفلسطينية، هي القضية الجوهرية للأمة العربية، فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب المدنيين في غزة.

وقال ولي عهد الكويت، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، إن اجتماع اليوم يتم في الوقت الذ يتعرض له الأشقاء في غزة لـ جرائم على يد إسرائيل.

وأضاف أن هناك عقابا جماعيا، لا يمكن تبريره بأي شكل، وأن ما يتم مخالف لـ القانون الإنساني الدولي، وأنه يجب أن يكون هناك حل ويكون هناك وقف لـ العمليات العسكرية.

وأوضح أنه يجب منع التهجير القسري، وأن يكون هناك هدنة إنسانية فورية، وأن يكون هناك وقف لـ الجرائم التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية حل شامل، وقف للقرارات الدولية، و السلام الدولية، وأن القضية الفلسطينية ستظل متصدرة.

وذكر أن الكويت تدعم فلسطين من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة.