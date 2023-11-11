عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024

أصدر أحد العرافين تنبؤًا مخيفًا لعام 2024 قد يكون له عواقب وخيمة على جزء ثري جدًا من العالم.

وحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتقل كريج هاميلتون باركر، الذي كان يُلقب في الماضي بـ "نوستراداموس الجديد"، إلى قناته على YouTube لتحميل حلقة جديدة من برنامج Coffee with Craig. وناقش في الفيديو ما يتوقعه للعام المقبل، 2024.

وأمضى بعض الوقت في مناقشة توقعاته للسياسة الأمريكية، قبل الانتقال إلى قضايا أوسع، وكان أحدها خسارة القوة لصالح الولايات المتحدة.

عراف يتنبأ بدمار أمريكا في 2024

وقال كريج: "الشيء الآخر الذي أتوقعه هو نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في أمريكا.

وشهدت بشكل خاص انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي في كاليفورنيا وتكساس، حيث توجد كميات كبيرة من النفط، وفي كاليفورنيا حيث توجد كميات كبيرة من النفط.

وأضاف : “أستطيع أن أرى أن الأمر يشبه إلى حد ما تدمير البنية التحتية أو شيء من هذا القبيل. ربما تضررت بسبب حدث مناخي أو إعصار أو شيء من هذا القبيل - شيء لا يقتصر على سقوط الكابلات فحسب، بل هو شيء يصعب إصلاحه".

يعتقد أنه ستكون هناك بعض “الزلازل الكبرى في الولايات المتحدة” في عام 2024. “أرى كل ذلك على الساحل الغربي ربما هذا يؤثر على البنية التحتية… سيكون الأمر أكبر من مجرد هزة”.