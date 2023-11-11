يحميك من الأمراض المزمنة.. نوع من البذور يمنحك فوائد خارقة

تعد الأمراض المزمنة من أشهر افات العصر الحديث حيث أصبحت تنتشر بين جميع الفئات العمرية والأجناس المختلفة، ويطلق مصطلح الامراض المزمنة على مجموعة من المشكلات الصحية التي لا يوجد علاج نهائي لها وتستمر مع الإنسان مدى الحياة.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث فان هناك نوع من البذور يستطيع حماية الإنسان من الإصابة بالأمراض المزمنة وهي بذور الشيا.

وتستطيع بذور الشيا تقليل فرص إصابة الإنسان بالأمراض المزمنة إذا تم تناولها بانتظام بجانب ممارسة نظام حياة صحي.

وقد تكون بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها مليئة بالفوائد المذهلة وتحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 22 جرامًا من الألياف، و5 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية، و30% من الاستهلاك اليومي الموصى به من المنجنيز والمغنيسيوم، و27% من الاستهلاك اليومي الموصى به من الفوسفور و بذور الشيا مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض الخطيرة في مقدمتها السرطان.

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وعند تناول بذور الشيا بانتظام، فإنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة منها أمراض القلب، والسكرى وتساعد المصابين به حيث أنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم

كما أنها تعمل على تعزيز صحة العظام ويمكنها المساعدة في تقليل الالتهاب المزمن وهو عامل أساسي في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.