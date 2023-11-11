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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحسن طفيف بعد الجراحة الخامسة.. تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

أجرى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الجراحة الخامسة صباح اليوم السبت ، لتركيب “درنقة” لتفريغ سوائل زائدة.

وأكد الطبيب المعالج أن هناك تحسن طفيف في الوعي، وهو حاليا ما زال في الرعاية المركزة باحدى مستشفيات السادس من أكتوبر.

 

القصة كاملة لإصابة نائب رئيس الأهلي بنزيف في المخ

كان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، كشف امس آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء قائلا : إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الإسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من أكتوبر.

وفي نفس السياق قال طارق قنديل عضو مجلس الأهلي في تصريحات خاصة ، إن العامري خرج من العمليات منذ قليل وسيتم وضعه في الرعاية المركزة وعمل كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والإعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.

الجدير بالذكر أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خضع لجراحة دقيقة ثالثة في المخ ظهر الأربعاء ، حيث فاجئ الطبيب المعالج الجميع بقراره بدخول فاروق للعمليات اثناء فحصه في الرعاية المركزة لعمل “درنقة” ، وخضع العامري فاروق في أول يوم له بالمستشفى لجراحتين لوقف نزيف المخ الذي تعرض له لاختلاط شرايين ببعضهم مما أدى للنزيف ، ثم عمل قسطرة في المخ في محاولات لوقف النزيف.

زيارة الخطيب 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء الأربعاء الماضي وحضور الجنازة ظهر الخميس.

 توجه الخطيب إلى المستشفى التي يرقد بها العامري فاروق بالعناية المركزة للاطمئنان عليه ، وعلم من الأطباء أن الحالة ما زالت حرجة ولكن مستقرة نسبيا بعد خضوعه لـ4 عمليات جراحية دقيقة على مدار يومين ، لكنه ما زال في غيبوبة ويحتاج دعاء الجميع.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي جراحة دقيقة محمود الخطيب القلعة الحمراء

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