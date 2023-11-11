مؤتمر لحزب الجيل بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

صرح محمد شهاب أمين الاعلام بحزب الجيل والمتحدث الرسمى باسمه بأن حزب الجيل سينظم مؤتمرا جماهيريا فى الساعة السابعة مساء اليوم السبت بالإسكندرية بأحد الفنادق بالابراهيمية على البحر تأييدا للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ودعما لمواقف الدولة المصرية ضد العدوان الاسرائيلى الوحشى على الأطفال والنساء والشيوخ من اهلنا فى غزة الصامدة.

يتحدث فى المؤتمر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل واللواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام للحزب والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس الحزب واحمد مختار نائب رئيس الحزب وعمر عوض مساعد رئيس الحزب وأمين الجيل بالإسكندرية و انور محمد عضو اللجنة العليا للحزب.