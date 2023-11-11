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برلمان

إفريقية النواب: على المجتمع الدولي تتنفيذ المطالب الـ6 للسيسي أمام قمة الرياض

الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب

وصف الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، بالتاريخية والحاسمة، مؤكداً أنها وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.

وأشاد "الجبلي" في بيان له اليوم، بالتأكيد الواضح من الرئيس السيسي على إدانة مصر لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري، غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى، وينبغي وقفها على الفور.

وطالب الدكتور شريف الجبلي، من المجتمع الدولي، الإسراع في تنفيذ المطالب الـ 6 التي طرحها الرئيس السيسي في كلمته، وفي مقدمتها، الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته؛ لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

كما أشاد الدكتور شريف الجبلي، بتحذير مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، ومن أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة؛ ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس؛ فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة؛ كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وأكد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، بالضغط على إسرائيل؛ لإجبارها على الوقف الفوري للاعتداءات والمجازر البشرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية الفلسطينيين اهالي غزة سياسات العقاب الجماعى المجتمع الدولي

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