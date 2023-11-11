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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: مستشفى الشفاء في غزة "غير محاصر"

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت،  إن مستشفى الشفاء في غزة "غير محاصر"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقبل قليل، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية ، اليوم السبت، بمواصلة الاحتلال، قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن عشرات جثامين الشهداء ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال.

وأشارت إلى أن القصف طال قسم العناية المكثفة في المستشفى مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، إضافة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي داخل القسم المستهدف.

وأضافت الوكالة أن المحاصر في مجمع الشفاء الطبي، إلى إصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف الطابق الأخير من مبنى القدس داخل المجمع.

ولفت كذلك إلى أن دبابات الاحتلال تتمركز على بعد 200 متر من الجهتين الشمالية والجنوبية لمجمع الشفاء، مؤكدا أنه منذ الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة، لم تصل مركبة اسعاف إلى المجمع، نظرا لكثافة النيران.

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