سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري من العدوان على غزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل ترغب في نقل سكان شمال غزة إلى جنوبها من أجل تخفيف الضغط على جنودها أثناء التوغل في قطاع غزة وتنفيذ عملية تهجير الفلسطينيين".

وأضاف سمير فرج :" إسرائيل لم تقم بالاستيلاء على أي منطقة داخل قطاع غزة ولم تستطع تحرير الرهائن حتى الآن ".

وتابع سمير فرج :" دخلنا في الشهر الثاني من القتال وإسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري من العدوان الإسرائيلي على القطاع ".

واكمل سمير فرج :" إسرائيل لم تحقق أي هدف سياسي وهناك مشاكل داخل إسرائيل بسبب أسر الأسرى الإسرائيليين الذين يقوموا بمظاهرات ضد نتنياهو ".