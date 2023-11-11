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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

اليوم العالمي للسناجل
اليوم العالمي للسناجل

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للسناجل في 11 نوفمبر من كل عام.. فما قصته؟ وما سر اختيار هذا التوقيت؟.

اليوم العالمي للسناجل هو مسمى حديث انتشر بين العرب، ويقصد به في الأصل، يوم العزاب، وهو يوم عطلة، يتم الاحتفال به في الصين يوم 11 نوفمبر من كل عام.

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ووفقا لموقع investopedia يقصد بـ السناجل الأشخاص غير المرتبطين بعلاقة عاطفية سواء كانت خطبة أو زواج، ويقوم العزاب في الصين بالاحتفال بهذه المناسبة؛ من خلال تدليل أنفسهم بالهدايا، مما يجعل يوم العزاب، أو Double 11 كما هو معروف أيضًا، أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في العالم.

نشأت فكرة اليوم العالمي للسناجل في جامعة نانجينغ الصينية في عام 1993، كنوع من مناهضة عيد الحب، الذي يأتي في بداية هذا الشهر.

انتقل اليوم العالمي للسناجل منذ ذلك الحين، من الصين، إلى أجزاء أخرى من العالم، وقد استغل تجار التجزئة هذه المناسبة؛ لزيادة المبيعات.

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سر اختيار يوم السناجل


يصادف يوم العزاب يوم 11 نوفمبر؛ لأن تاريخ 11/11، يمثل 4 أفراد، أو 4 أفراد يقفون معًا، ويعرف أيضًا باسم "عطلة العصي الفردية".

بدأ الاحتفال باليوم العالمي للسناجل بشكل مختلف حيث كان يسمى في الأصل "يوم البكالوريوس" بين الطلاب في جامعة نانجينغ الصينية في عام 1993 تقريبًا كنوع من مناهضة عيد الحب.

ووفقًا لإحدى النظريات، بدأ كل شيء عندما ناقش 4 طلاب ذكور في سكن مينغكاووزهو بجامعة نانجينغ كيف يمكنهم الابتعاد عن رتابة عدم وجود شريك مهم لهم، واتفقوا على أن يوم 11 نوفمبر سيكون يومًا للأحداث والاحتفالات على شرفهم.

وانتشرت هذه الأنشطة عبر الجامعة وفي نهاية المطاف إلى جامعات أخرى، جاذبة الرجال والنساء على حد سواء، مما أدى إلى تغيير الاسم.

ومن المفارقات أن يوم اليوم العالمي للسناجل أصبح الآن بمثابة مناسبة للقاء العزاب، مع تنظيم الحفلات والتجمعات الاجتماعية الأخرى و إنه موعد شعبي لحفلات الزفاف وفي ذلك التاريخ، تناقش وسائل الإعلام الصينية وتغطي القضايا المتعلقة بالحب ومواضيع العلاقات.

ومنذ ذلك الحين انتشر اليوم العالمي للسناجل في بلدان أخرى ويتم الاحتفال به الآن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وفي بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، والتي بدأ خبراء المواعدة نسختها في 11 مارس.

وعلى الرغم من أنه ليس عطلة رسمية معترفا بها رسميًا في الصين؛ إلا أن اليوم العالمي للسناجل أصبح أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في العالم.

كما أصبحت هذه العطلة، حدثًا تجاريًا كبيرًا في الصين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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