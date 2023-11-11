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رئيس التحرير
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مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

أنواع الحروب في حياتنا كثيرة ومتعددة ، أشهرها الحروب العسكرية بين الدول ... ولكن هناك حروب من نوع آخر يخوضها كل إنسان في حياته الشخصية منفرداً ويقاوم فيها قوى الشر التي تحيط به .... كل منا يحارب ويصارع في حياته الشخصية.

أولاً : الحروب الروحية : 
يخوضها الإنسان في مقاومة وساوس الشيطان وتتمثل هذه الوساوس والهواجس في الخوف من المستقبل المجهول والخوف من الفقر قلة الرزق والاحتياج .... هذا النوع من الحروب هدفها زعزعة إيماننا وثقتنا في خالقنا .... علينا أن نستعيذ بالله من هذه الوساوس : "وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ" {المؤمنون : ٩٧} .... قد تشمل هذه الحروب أيضاً مقاومة الإنسان لنفسه الأمارة بالسوء عندما يجاهد الإنسان نفسه لعدم الوقوع في ذنب .... أقوى انتصار في هذا النوع من الحروب هو ذكر الله ليطمئن القلب : "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" {الرعد : ٢٨} والإصرار على مقاومة النفس بالاستقامة : "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ.." {هود : ١١٢}.

ثانياً : حروب إثبات الذات :
يخوضها الإنسان في إثبات ذاته لنفسه ولغيره ، وفي مقاومة من يحاولون إحباطه وعدم الاعتراف به وبما يفعل من إنجازات على أرض الواقع .... استمرار الإنسان في العمل على تطوير ذاته ومهاراته هو أقوى انتصار في هذا النوع من الحروب ويكفي أنه غير مهتم بما يرضي الناس بل يعمل ما يرضي الله ورسوله والمؤمنون يوم القيامة : "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.." {التوبة : ١٠٥}.

ثالثاً : الحروب النفسية :
يتصدى لها الإنسان بمقاومة شياطين الإنس من مرضى النفوس ، وتتمثل في طاقات الإحباط واليأس السلبية التي ينقلها غيرنا لنا ، وهدفهم معروف وهو تحطيم نفسيتنا وتدمير حياتنا وتعكير صفونا بسبب غيرة أو حقد أو حسد .... أن يظل الإنسان متفائلا ومفعماً بالأمل والطاقة الإيجابية هو أقوى إنتصار في هذا النوع من الحروب لأن الله لا يأتي بالعسر إلا ومعه اليسر : "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا • إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" {الشرح : ٥ - ٦}.

كل إنسان في هذه الحياة لديه صراعاته وحروبه الخاصة التي يخوضها منفردا بشكل شخصي .... فيجب ألا نحكم على غيرنا وألا نلقي اللوم على غيرنا وألا نقارن أنفسنا بغيرنا .... كل إنسان لديه ظروفه الخاصة المختلفة عن غيره .... كل منا منغمس في حياته الشخصية بما فيها من ظروف وتفاصيل لا يعرف عنها أحد.

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