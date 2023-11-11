رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعسكر التدريبي بحاضنة الأعمال التكنولوجية في أسيوط

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة، والدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم، فعاليات المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة رواق في فرع جامعة الأزهر بأسيوط.

ويقام المعسكر بحضور 33 شركة ناشئة من محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد، ولديها أفكار في مجالات الغذاء والزراعة والطاقة والمياه وإعادة تدوير المخلفات والتكنولوجيا الخضراء، والذي يقام بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط.

ومن جهته، رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بكل رواد الأعمال الشباب من الطلاب والخريجين والباحثين الذين تأهلوا لحضور هذا المعسكر التدريبي، موجهًا الشكر للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعمه الكبير لمنظومة الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم لرواد الأعمال من خلال إنشاء 4 حاضنات أعمال تكنولوجية في كلية الهندسة بقنا، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، وكلية العلوم بنات بالقاهرة، وأحدثها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط الذي نوجد به اليوم بين أبنائنا وبناتنا المتدربين بالحاضنة.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أن حاضنة رواق أسيوط أحدث حاضنات سلسلة الحاضنات التكنولوجية "رواق" بجامعة الأزهر، والمنشأة بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، وتقدم خدماتها ليس فقط لمنسوبي جامعة الأزهر بل لكل الطلاب والخريجين في الوجه القبلي من داخل جامعة الأزهر وخارجها.

كما أوضح الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير الحاضنة، أن الدورة التدريبية تتضمن تدريبًا متميزًا لمدة 3 أسابيع، يشمل أحدث النظم في كيفية رواد الأعمال على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم، وإعداد أنموذج وخطة للعمل، ودراسة للجدوى، ودراسة احتياجات السوق وطرق العرض، ويعتمد على قيام المتدربين بإنجاز عدد من المهام على أرض الواقع؛ لتطبيق ما يتم التدريب عليه بما يضمن نجاح المشروع.

وأضاف أن الشركات التي ستفوز في نهاية المعسكر التدريبي ستحصل على دعم مالي يصل إلى 300 ألف جنيه لكل فكرة مشروع مقدمة من برنامج (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الفني والاستشارات والمعامل البحثية بمقر الحاضنة، ويشرف على التدريب عدد من الخبراء المتميزين في مجال ريادة الأعمال من مختلف كليات الجامعة.

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