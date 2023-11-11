مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT لهذا السبب

أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت للبرمجيات منعت موظفيها من استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI والتي تمولها مايكروسوفت نفسها، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات.

بحسب تقرير من شبكة CNBC الأمريكية فإنه في حين أن العديد من شركات التكنولوجيا قد حظرت أو على الأقل لم تشجع الاستخدام الداخلي لـ ChatGPT في الماضي، فإن قيام مايكروسوفت بنفس الشيء كان أمرًا مثيرًا للفضول بالتأكيد، نظرًا لأنها أكبر وأبرز مستثمر في OpenAI.

أعلنت مايكروسوفت هذا القرار لموظفيها في موقع ويب داخلي خاص بالشركة، كما منعت أجهزة الشركة من الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي ChatGPT المدعم بالذكاء الاصطناعي.

وفقًا للتقرير فإن مايكروسوفت قالت في مذكرتها إنه “على الرغم من صحة أن الشركة استثمرت في OpenAI، وأن ChatGPT لديها ضمانات مدمجة لمنع الاستخدام غير السليم، إلا أن موقع الويب هو مع ذلك خدمة خارجية تابعة لجهة خارجية”.

ونصحت مايكروسوفت موظفيها "بتوخي الحذر"، مضيفة أن القرار ينطبق على الخدمات الخارجية الأخرى، بما في ذلك مولد الصور AI Midjourney.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لـ CNBC : "كنا نختبر أنظمة التحكم في نقطة النهاية لحاملي LLM وقمنا بتشغيلها عن غير قصد لجميع الموظفين". وأضاف: "كما قلنا سابقًا، نحن نشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات مثل Bing Chat Enterprise وChatGPT Enterprise التي تأتي مع مستويات أعلى من حماية الخصوصية والأمان".