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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: لا حل لنا ولا خروج من الأزمات إلا باتباع كلام رب العالمين

صدى البلد

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامى،  إن الله سبحانه وتعالى قال: "واعتصموا بالله هو مولاكم"، مشددا على ضرورة نبذ التنازع والخلافات، حيث قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد.

رمضان عبد المعز: ما زال الجرح ينزف ويتألم لما يجري على أرض فلسطين

رمضان عبد المعز: علينا أن نكون صفا واحدا وقت الأزمات


وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أنه قد تبين لنا وعرفنا أنه لا حل لنا ولا خروج من الأزمات والفتن والمحن إلا باتباع كلام رب العالمين والرسول الأمين، موضحا: "علشان تبنى مجتمع قوى آمن من النزاع والخلاف نخلينا يدا واحدة وصفا واحدا".


وشدد على أنه لا بد أن ينتبه الجميع، أن الله إذا غضب على قوم فتح عليهم باب جدل وأغلق عليهم باب عمل، حيث الخصام والخلاف والنزاع والشقاق وفساد ذات البيت يكون منتشرا ولا يوجد عمل.

رمضان عبد المعز القضية الفلسطينية “لعلهم يفقهون”

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