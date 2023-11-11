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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي: الاحتلال استهدف 53 سيارة إسعاف و135 مؤسسة صحية في قطاع غزة.. فيديو

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال صالح الهمص، مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، إنه تم استهداف 53 سيارة إسعاف و135 مؤسسة صحية في قطاع غزة.


وأضاف صالح الهمص، مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "21 مستشفى في قطاع غزة خرجت من الخدمة الصحية، و27 مركز صحي ورعاية أولية تم استهدفها".

 

وأشار: "وضع المستشفيات يزداد سوءا مع مرور الوقت، ومستشفيات شمال قطاع غزة وضعها أكثر سوءا"، موضحا: "الاستهداف لجميع المستشفيات لكن التركيز على مجمع الشفاء الطبي".

 

وأوضح صالح الهمص، مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي،: "أي موظف ينتقل من مبنى إلى مبنى في مجمع الشفاء الطبي عرضه لرصاص القناصة"، لافتا: "هناك مشاكل كبيرة في وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات للتعامل مع الجرحى".
 

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