خيري رمضان: توصيات القمة العربية الإسلامية عظيمة لكن أمامنا رحلة طويلة

علق الإعلامي خيري رمضان، على القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت لمناقشة الأحوال في غزة، قائلا: "لم يكن هناك قرارات مفاجئة بشأن الأحداث في غزة، وأنهم خلال القمة طالبوا بإدانة العدوان وكسر الحصار على غزة".

وأشار خيري رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خلال القمة العربية الإسلامية تم التأكيد على دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات ودعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح خيري رمضان، أن ما خرجت به القمة العربية الإسلامية اليوم هي نتيجة عظيمة من التوصيات، لافتا إلى أننا أمام رحلة طويلة من أجل تنفيذ هذه التوصيات التي صدرت من القمة العربية الإسلامية.