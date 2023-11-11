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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليجا .. ريال مدريد يضرب فالنسيا بهدفين في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام فالنسيا ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024، بالتقدم بهدفين دون رد أحرزهما كل من داني كارفخال في الدقيقة الثالثة ، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد

وكان قد أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها ريال مدريد مباراته مع فالنسيا الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 .

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع:

داني كارفخال - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ميندي

خط الوسط:

توني كروس - فالفيردي - كامافينجا

خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور - رودريجو - إبراهيم دياز

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، في قمة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ترتيب ريال مدريد
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 34 نقطة، أما فالنسيا يأتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.


موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

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