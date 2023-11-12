صحفي فلسطيني: الاحتلال يسجن سكان الضفة المتعاطفين مع أهل غزة

قال محمد جمال أبو خضير نائب رئيس تحرير صحيفة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسية فرق تسد.

وأضاف محمد جمال أبو خضير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الاحتلال فرض قبضة حديدية على أهلنا في الضفة الغربية والقدس".

وأكمل محمد جمال أبو خضير: "أكثر من 400 ألف فلسطيني يعيشون في القدس المحلتة تحت الحصار والإغلاق والاعتقالات المستمرة".

وتابع محمد جمال أبو خضير: "الاحتلال يسجن من يتعاطف مع أهل غزة من سكان الضفة الغربية، والاعتقالات مستمرة في القدس والضفة الغربية وتدمير المنازل مستمر في الضفة الغربية مثلما يحدث في غزة ".

وأكمل محمد جمال أبوخضير: " لدينا حوالي 12 شهيد بكل يومي في الضفة الغربية واقتحامات للمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية ".