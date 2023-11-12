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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعضهم كان معهم سكاكين

شرطة لندن تعتقل أكثر من 120 متطرفًا حاولوا تخريب مسيرة لدعم الفلسطينيين

مظاهرات في لندن
مظاهرات في لندن

 

شارك أكثر من 300 ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في مسيرة وسط لندن يوم السبت (11 نوفمبر)، وفق ما ذكر موقع يور أكتف.

لكن اعتقلت الشرطة أكثر من 120 شخصًا من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين خلال محاولتهم نصب كمين للمسيرة الكبيرة المؤيدة لفلسطين.

واندلعت مناوشات بين الشرطة وجماعات اليمين المتطرفة للاحتجاج على المظاهرة الضخمة التي جرت في يوم الهدنة، وهو ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، التي تحيي فيها بريطانيا ذكرى قتلاها في الحرب.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعمال العنف من قبل المتطرفين، لكن هاجم أيضًا "المتعاطفين مع حماس" الذين انضموا إلى المسيرة الأكبر.


وكانت التوترات تتصاعد قبل مسيرة السبت - وهي الأكبر في سلسلة مظاهرات سابقة لإظهار الدعم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة - بعد أن وصفتها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأنها "مسيرات الكراهية" التي يقودها "الغوغاء".

ورفضت شرطة العاصمة لندن الطلبات الوزارية لمنع المظاهرات، قائلة إنه ليس لديها مؤشرات على وقوع أعمال عنف خطيرة، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الحكومة.

وقالت الشرطة في بيان في وقت متأخر من مساء السبت إنها ألقت القبض على 126 شخصا حتى الآن، غالبيتهم من المتظاهرين اليمينيين الذين شكلوا جزءا من مجموعة قوية تضم عدة مئات.


وقال مساعد مفوض الشرطة مات تويست إن "العنف الشديد الذي مارسه المتظاهرون اليمينيون تجاه الشرطة كان غير عادي ومثير للقلق العميق"، مضيفًا أنه تم العثور على سكين ومفاصل معدنية أثناء عمليات التفتيش.

وقال إن الجدل المحتدم حول الاحتجاج والشرطة في الفترة التي سبقت المسيرة أثار توترات مجتمعية.

في حين أن المظاهرة الأكبر المؤيدة للفلسطينيين لم تشهد أي عنف جسدي، قال الضابط الكبير إن مجموعات صغيرة انفصلت عن المسيرة الرئيسية، وقام حوالي 150 شخصًا يرتدون أغطية للوجه بإطلاق الألعاب النارية التي أصابت الضباط في وجوههم، مما أدى إلى اعتقالات.


وقال عمدة لندن صادق خان والوزير الأول لاسكتلندا حمزة يوسف، إن برافرمان أججت التوترات وشجعت اليمين المتطرف من خلال اتهام الشرطة بمحاباة "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" قبل الحدث.

 

300 ألف 11 نوفمبر احتجاج

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