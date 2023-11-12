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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في موانئ البحر الأحمر.. تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع متنوعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن نجاح الحركة التجارية في موانئها، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 13 سفينة. تم تداول 9000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 410 شاحنة و53 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن من البضائع، و181 شاحنة، و40 سيارة، في حين شملت حركة الصادرات 5500 طن من البضائع، و229 شاحنة، و13 سيارة. وقد شهد ميناء سفاجا وصول سفينة "بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفن "الحرية" و"دليلة". كما سجل ميناء نويبع تداول 2000 طن من البضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "أور" و"ايلة".

وأشارت الهيئة إلى وصول وسفر 866 راكباً عبر موانئها، مؤكدة استمرار الجهود لتسهيل وتيسير حركة النقل والتجارة في هذه المناطق.

موانئ البحر الأحمر حركة تجارية واردات صادرات سفن بضائع متنوعة

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