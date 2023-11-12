كيفية مشاركة موقعك على Android باستخدام خرائط جوجل

تتمتع خرائط جوجل Google Maps، بوظيفة رائعة من شأنها مشاركة الموقع مباشرة مع الأصدقاء والعائلة، تتيح لك هذه الوظيفة مشاركة موقعك المباشر مع شخص ما لفترة زمنية محددة مسبقا أو بشكل دائم، وإذا كنت على وشك الذهاب إلى مكان جديد لأول مرة يمكنك بسهولة مشاركة رحلتك الحالية حتى يتمكن المستلم من رؤية موقعك ومقدار الوقت المتبقي في الرحلة، كلاهما سهل الإعداد ولكنهما يتطلبان عملية مختلفة.

وسواء كان ذلك لأسباب اجتماعية أو تتعلق بالسلامة، فإن ميزة “مشاركة الموقع” على خرائط جوجل، تتيح لك إمكانية مشاركة موقعك الحالي لفترة زمنية محدودة مع أي شخص من جهات اتصالك الموثوق بها، وبمجرد القيام بذلك، سيتمكن هذا الشخص من رؤية اسمك وصورتك وموقع جهازك ومقدار طاقة بطارية هاتفك وما إذا كان يتم الشحن ووقت الوصول والمغادرة إذا أضاف إشعارًا بمشاركة الموقع.

كيفية مشاركة موقعك باستخدام خرائط جوجل



إحدى أسهل الطرق لمشاركة موقعك هي استخدام خرائط جوجل،، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية مشاركة موقعك على أي جهاز يعمل بنظام أندرويد، إليك الطريقة:

1. افتح تطبيق خرائط جوجل: حدد موقع تطبيق خرائط جوجل على هاتفك وقم بتشغيله.

2. افتح القائمة الرئيسية: اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا لفتح القائمة.

3. افتح خيارات مشاركة الموقع: من قائمة الخيارات التي تظهر، اضغط على "مشاركة الموقع".

4. السماح للتطبيق بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك: انقر على الزر الأزرق "مشاركة الموقع"، ثم "السماح" لمنح خرائط جوجل الإذن بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

5. اختر جهة الاتصال والمدة: من الشاشة التالية، اختر المدة التي ترغب في مشاركة موقعك فيها. يمكنك الاختيار في أي مكان من 1 إلى 12 ساعة أو يوما واحدا أو حتى تقوم بإيقاف تشغيله يدويا.

وللمشاركة مباشرة داخل خرائط جوجل، انقر فوق إحدى جهات الاتصال التي تراها، أما بالنسبة لمشاركة موقعك مع شخص آخر محدد، اسحب إلى اليمين، وانقر فوق المزيد، ثم اكتب اسمًا أو رقما أو عنوان بريد إلكتروني، أو يمكنك إرسال رابط يسمح لهم بتتبع موقعك في الوقت الفعلي على خرائط جوجل.

كيفية مشاركة موقعك باستخدام خرائط جوجل



كيفية التوقف عن مشاركة موقعك على خرائط جوجل

1. افتح تطبيق خرائط جوجل.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي > ثم مشاركة الموقع Location sharing.

3. انقر فوق الملف الشخصي للشخص الذي لم تعد ترغب في مشاركة موقعك معه.

4. اضغط على إيقاف Stop.