حفاظا على حقوق المواطنين.. ضبط الحالة التموينية بقرى مركز ومدينة الحسنة

عقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة اجتماعا اليوم ، لضبط الحالة التموينية داخل مركز ومدينة الحسنة حفاظا على حقوق المواطنين بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه

محافظ شمال سيناء.

حضر الاجتماع كل من :

_ عبدالفتاح درويش مدير الإدارة التموينية بالحسنة ، حمدى أبو عتلة وكيل الإدارة التموينية بالحسنة، وعدد من التجار متعهدي توزيع الدقيق على المواطنين بنطاق مركز ومدينة الحسنة.

طبيعة الحياة:

وتقرر إعداد مذكرة موضحة ، وذلك لرفعها للواء المحافظ ، وكذا الدكتور على مصيلحي وزير التموين ، بشرح طبيعة الحياة والمعيشة لابناء الحسنة في القرى والتجمعات .

وبيات مدى الحاجة إلى زيادة كميات الدقيق المنصرفة لكل مواطن في القرى التي لاتوجد فيها أفران ، وكيفية استخدام الدقيق، على أن يتم صرف الكمية المتاحة حالياً.