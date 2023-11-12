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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا على أداء الفريق

صدى البلد

علق الإعلامي محمد فاروق، علي تعادل الأهلي أمس السبت مع الجونة في الدوري بنتيجة هدف لكل فريق، بـ"أداء متذبذب لكتيبة كولر".

وقال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الأهلي لم يكونوا مهتمين باللقاء بالمستوى الكافي وكان هناك فقدان للكرة وميس باص بشكل كبير".

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وأضاف فاروق: “فيه جزء كبير مسؤول عنه كولر، والأداء متراجع منذ مباريات دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز، وهناك أكثر من 4 لاعبين في التشكيلة الأساسية لم يكونوا في التركيز التام خلال المباريات الأخيرة”.


وأكمل محمد فاروق،:" في حاجة مش مظبوطة.. الفريق  ليس في أفضل حالاته وهناك عدم تركيز من اللاعبين في المباريات".

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